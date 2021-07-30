"Северный поток - 2" почти готов: построено 99% газопровода - видео

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"Северный поток - 2" почти достроен. Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил о 99-процентной готовности. Подробнее - смотрите в видео
Небольшие работы осталось доделать трубоукладочной барже "Фортуна", к концу августа их завершат. После этого все будет готово к вводу газопровода в строй.
Кто мешал строительству газопровода, который тянут по дну Балтики из России в Германию? И как проекту все-таки удалось пройти через море препятствий? История Nord Stream 2 - в видео Sputnik.