"Северный поток - 2" почти готов: построено 99% газопровода - видео

"Северный поток - 2" почти достроен. Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил о 99-процентной готовности. Подробнее - смотрите в видео

Небольшие работы осталось доделать трубоукладочной барже "Фортуна", к концу августа их завершат. После этого все будет готово к вводу газопровода в строй.

Кто мешал строительству газопровода, который тянут по дну Балтики из России в Германию? И как проекту все-таки удалось пройти через море препятствий? История Nord Stream 2 - в видео Sputnik.