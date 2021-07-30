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"Северный поток - 2" почти готов: построено 99% газопровода - видео

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video : Ruptly / www.nord-stream2.com
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1e/252465070.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210730/252465490/Severnyy-potok---2-pochti-gotov-postroeno-99-gazoprovoda---video.html

"Северный поток - 2" почти достроен. Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил о 99-процентной готовности. Подробнее - смотрите в видео

Небольшие работы осталось доделать трубоукладочной барже "Фортуна", к концу августа их завершат. После этого все будет готово к вводу газопровода в строй.

Кто мешал строительству газопровода, который тянут по дну Балтики из России в Германию? И как проекту все-таки удалось пройти через море препятствий? История Nord Stream 2 - в видео Sputnik.

Теги:
Россия, Россия, Северный поток-2, газопровод

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