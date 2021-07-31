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Московский коллекционер сделал "трактор" из старого Corvette - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210731/252473953/Moskovskiy-kollektsioner-sdelal-traktor-iz-starogo-Corvette---video.html

Москвич Георгий Олейник сделал "трактор" из Corvette 1973 года. И вот уже пять лет ездит на нем на работу и за картошкой

Сколько коллекционер вложил в реставрацию? Зачем он тратит деньги на машины, которые другие выбрасывают на свалку?

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Теги:
автомобили, технологии, Машины, хобби, коллекционирование, техника, Россия, Россия, Москва

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