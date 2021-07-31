Московский коллекционер сделал "трактор" из старого Corvette - видео

Москвич Георгий Олейник сделал "трактор" из Corvette 1973 года. И вот уже пять лет ездит на нем на работу и за картошкой

Сколько коллекционер вложил в реставрацию? Зачем он тратит деньги на машины, которые другие выбрасывают на свалку?

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И какую обновленную модель скоро можно будет увидеть на улицах российской столицы? Смотрите подробнее в видео Sputnik.