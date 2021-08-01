Ищенко о победе над талибами*, провалах Запада и проблемах Южного Кавказа

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В редакции Sputnik обсудили актуальные вопросы международной политики с обозревателем МИА "Россия сегодня" Ростиславом Ищенко
Что может предложить США Владимир Зеленский? Почему остановить "Северный поток-2" уже невозможно? Кто виноват в обострении на армяно-азербайджанской границе? И есть ли шансы у правительственных сил Афганистана победить талибов*? Смотрите в видео, что заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.