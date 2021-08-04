"Россотрудничество" объяснило правила въезда студентов в Россию в новом учебном году

Министерство образования и науки РФ запустило "горячую линию", по которой можно уточнить информацию о въезде в страну в условиях пандемии

Sputnik. Данара Курманова

Хотя пандемия коронавируса продолжается, учебный год в России начнется без изменений – с 1 сентября. Об этом сообщили в агентстве "Россотрудничество" на пресс-конференции по итогам отборочной кампании иностранных граждан на обучение в российских вузах в 2021 году.

"Пускать студентов или не пускать в страну – это не в нашей компетенции. Но мы защищаем права поступивших на обучение иностранцев, просим органы разрешить въезд, - заявил руководитель агентства Евгений Примаков. – Сейчас въезжать для получения образования могут граждане из списка стран, который утверждается распоряжением правительства России, и он постоянно меняется".

Речь идет о Распоряжении №636, где в приложении №1 на данный момент перечислены 50 государств, гражданам которых разрешен въезд в Россию, уточнил Евгений Примаков. Тем не менее, если страны нет в перечне, возможность прибытия можно обсудить в индивидуальном порядке.

"Во многих случаях вопросы въезда курируются университетом, который может со своей стороны запросить разрешение на въезд у Минобрнауки, Правительственной комиссии", - сказал Евгений Примаков.

Также, по словам главы "Россотрудничества", при Министерстве высшего образования и науки РФ действует Ситуационный центр с "горячей линией" для студентов: +7 (495) 198-00-00. По данному номеру телефона можно уточнить правила въезда для каждой страны.

Медицинские требования остаются универсальными для всех: студент должен сдать ПЦР-тест на коронавирус не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию. Документ об отрицательном результате теста должен быть напечатан на русском или английском языке. После прибытия в Россию обучающийся должен сдать еще один ПЦР-тест и до получения результата соблюдать самоизоляцию. В случае, если к моменту прибытия студента учебный год уже начался, до получения результата ПЦР обучающийся может участвовать в занятиях только в онлайн-формате.

Что касается вакцинации студентов и признания зарубежных сертификатов о вакцинации, эти вопросы сейчас прорабатываются Министерством здравоохранения России, сказал Евгений Примаков.

"Вопросы вакцинации и признания иностранной вакцины прорабатываются сейчас Минздравом России. То есть, нам нужно понимать, чем привились ребята. Признают ли вакцины Pfizer, AstraZeneca и прочие, чтобы пересекать наши границы, должен решить Минздрав", – заявил он.