Чубайс заявил о назревающей революции в энергетике

По его словам, в случае, если Россия будет не готова к таким технологическим изменениям, ее экономику может ждать удар

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предупредил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к смене мировых элит, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Как считает Чубайс, новый переходный период не сильно отличается от промышленной революции XVIII-XIX веков. Он отметил, что нынешний процесс пройдет значительно быстрее и займет от 30 до 50 лет.

По его словам, в случае, если Россия будет не готова к таким технологическим изменениям, ее экономику может ждать удар, однако они же открывают перед страной и новые возможности.