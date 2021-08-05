Восстановление после COVID: как в России будут помогать переболевшим иностранцам

Первые программы по реабилитации после коронавируса для иностранцев заработали в Санкт-Петербурге. В 2020 году основными иностранными пациентами стали граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Иностранцам в России будут помогать восстанавливаться после осложнений, вызванных коронавирусом. Пройти медицинскую реабилитацию уже можно в санаториях Санкт-Петербурга.

Какие оздоровительные программы доступны для иностранных граждан и какие страны ближнего зарубежья чаще всего выбирают медицинский туризм в России – читайте в обзоре Sputnik.

Центральная Азия выбирает северную столицу

До конца 2021 года по направлению медицинского туризма власти Санкт-Петербурга ожидают принять 99 тысяч иностранцев. В прошлом году город посетило 96,7 тысячи иностранных граждан, желающих получить медицинские услуги. Однако, если в 2020 году медицинский туризм в северной столице России развивался в основном за счет акушерства, гинекологии, а также терапии, то в этот раз Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга делает ставку на новую тенденцию – реабилитацию после коронавируса.

Запуск восстановительных постковидных программ для туристов администрация Санкт-Петербурга анонсировала достаточно давно. Сначала губернатор города Александр Беглов в конце прошлого года заявил, что в силу большого количества санаториев и курортов "Петербург может стать центром медицинского туризма очень высокого уровня", поэтому "в этой сфере нужно работать на опережение".

А уже в феврале 2021 года председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев сообщил: "Сейчас уже есть 7, 10, 15-дневные программы по реабилитации после ковида по разному профилю, по разным природным факторам, куда входят программы по насыщению кислородом легких, программы, связанные с кровью и так далее".

Основная аудитория реабилитационных программ – иностранцы, рассказывает Sputnik генеральный директор АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма" Наталья Юдина.

"Российская медицина в принципе востребована и спрос на реабилитацию после ковида большой. Другой вопрос заключается в том, что из-за продолжающейся пандемии не со всеми странами восстановлено авиасообщение", – говорит она.

Сегодня реабилитацию после коронавируса в Санкт-Петербурге преимущественно проходят граждане СНГ – им добраться в Россию легче всего, объясняет Юдина. В 2020 году основными иностранными пациентами в Петербурге стали граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Экспаты предпочитают лечить все сразу

От ожидаемых 90 тысяч иностранцев Санкт-Петербург в мае этого года принял уже почти 41 тысячу человек. Самая большая категория пациентов – это граждане Узбекистана (11 тысяч человек), на втором месте – Таджикистан (7,2 тысячи человек), а на третьем – Украина (4,5 тысячи человек).

В топ-10 стран по числу граждан, желающих получить медицинскую помощь в Санкт-Петербурге, вошли также Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Армения и Китай. Речь идет не только об иностранцах, приехавших в России специально на лечение, но и об экспатах, постоянно проживающих на территории РФ, подчеркивает Юдина.

"Если классифицировать пациентов-иностранцев, их можно поделить на две большие категории – высококвалифицированные специалисты и трудовые мигранты, – рассказала она. – Первая группа иностранцев и обращается в санатории чаще всего – кто-то самостоятельно, а кого-то направляют по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), в случае, если человек тяжело перенес коронавирус".

Точной статистики по иностранцам, прошедшим постковидную реабилитацию, нет, потому что многие экспаты, пользуясь выдавшимся отдыхом, выбирают сразу несколько программ лечения, говорит Юдина. Так, в 2021 году в число самых популярных медицинских направлений для граждан СНГ вошли терапия, диагностика, стоматология и офтальмология.

Не все мигранты могут восстановиться сами

Сегодня иностранцев, переболевших коронавирусом, в Петербурге готовы принять 28 санаториев. Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает эту практику полезной.

"К сожалению, в процессе развития коронавирус поражает все органы и ткани, а если есть хроническое заболевание, вирус поразит орган, где уже были изменения, с наибольшей вероятностью, – заявил он в комментарии Sputnik. – Поэтому постковидный синдром длится долго. И так как в каждом организме изменения индивидуальны, реабилитация должна быть направлена не просто на общеукрепляющую терапию – она должна носить дисциплинарный подход".

Как сообщила Юдина, сейчас иностранцам доступны постковидные программы разных форматов – реабилитация с учетом сердечно-легочных проблем, сосудистых осложнений, изменения психологического состояния и другие.

"Постковидной депрессии не все придают значение, однако, это важный момент, не все могут восстановиться и выйти из нее сами, – говорит Евгений Тимаков. – Коронавирус поражает центральную нервную систему, поэтому у человека могут развиваться фобии, панические атаки, депрессивное состояние в целом. Стоит только понимать, что в рамках нынешних реабилитационных программ за 7-10 дней решить эти проблемы полностью нереально. Однако во время реабилитации врачи могут научить пациента восстановительным методикам, и тогда такого срока достаточно".