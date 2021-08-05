02:09 06 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6624
  • 100 RUB4.2282
  • USD3.0927
Поиск
Здание МИД РФ

Россия готова к восстановлению отношений с Грузией - МИД РФ

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузино-российские отношения (663)
7 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252515603.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210805/252515606/Rossiya-gotova-k-vosstanovleniyu-otnosheniy-s-Gruziey---MID-RF.html

Россия готова к восстановлению отношений между двумя государствами в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, заявил представитель МИД РФ

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, надеется на здравый смысл Тбилиси, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

"Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами (в той степени), в какой к этому готова грузинская сторона, надеемся, что здравый смысл возобладает и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов", - сказал Бикантов на брифинге, комментируя годовщину августовских событий 2008 года на Южном Кавказе.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

Темы:
Грузино-российские отношения (663)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тара Дэвис из США на Олимпийских играх 2020 в Токио
Стелите подушки: Олимпийские падения в Токио-2020 - фото
Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси - видео
Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси – видео
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться