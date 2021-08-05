Россия готова к восстановлению отношений с Грузией - МИД РФ

Россия готова к восстановлению отношений между двумя государствами в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, заявил представитель МИД РФ

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона, надеется на здравый смысл Тбилиси, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

"Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами (в той степени), в какой к этому готова грузинская сторона, надеемся, что здравый смысл возобладает и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов", - сказал Бикантов на брифинге, комментируя годовщину августовских событий 2008 года на Южном Кавказе.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.