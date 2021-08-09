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Россияне думают, что РФ у иностранцев ассоциируется с медведем - опрос

© photo: Sputnik / Юрий Сомов
Россия
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ВЦИОМ решил выяснить, что россияне думают об иностранных стереотипах в восприятии России - получилось интересно

ТБИЛИСИ, 9 авг - Sputnik. Большинство россиян уверены, что иностранцы, когда думают о России, вспоминают медведей, водку и президента РФ Владимира Путина, следует из результатов опроса ВЦИОМ, выдержки из которого цитирует РИА Новости.

Отвечая на открытый вопрос, подразумевающий до трех вариантов ответа, о том, что чаще всего вспоминают иностранцы, когда речь заходит о России, большинство респондентов назвали медведя (11%), водку (11%) и Путина (10%).

Также в число вариантов ответа вошли холод (6%), гостеприимство (4%), бедность (3%), бескрайность (3%), культура (3%), балалайка (3%), доброжелательность (3%), матрешка (3%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 31 июля 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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