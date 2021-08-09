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Пожарные-спасатели за работой на тушении пожара

Более 400 очагов природных пожаров ликвидировано в России за неделю

photo: Emergency Management Service / FB
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210809/252541086/Bolee-400-ochagov-prirodnykh-pozharov-likvidirovano-v-Rossii-za-nedelyu.html

Вопрос обсуждался в понедельник на еженедельном селекторном совещании под руководством первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна

ТБИЛИСИ, 9 авг - Sputnik. Свыше 400 очагов природных пожаров ликвидировали спасатели на территории России за неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"За отчетный период на территории России ликвидировано 409 очагов природных пожаров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего для защиты населенных пунктов и объектов инфраструктуры авиацией ведомства за отчетный период проведено свыше 240 сливов, сброшено более 740 тонн воды.

В пресс-службе добавили, что вопрос обсуждался в понедельник на еженедельном селекторном совещании под руководством первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.

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