Более 400 очагов природных пожаров ликвидировано в России за неделю

Вопрос обсуждался в понедельник на еженедельном селекторном совещании под руководством первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна

ТБИЛИСИ, 9 авг - Sputnik. Свыше 400 очагов природных пожаров ликвидировали спасатели на территории России за неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"За отчетный период на территории России ликвидировано 409 очагов природных пожаров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего для защиты населенных пунктов и объектов инфраструктуры авиацией ведомства за отчетный период проведено свыше 240 сливов, сброшено более 740 тонн воды.

В пресс-службе добавили, что вопрос обсуждался в понедельник на еженедельном селекторном совещании под руководством первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.