23:15 09 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6600
  • 100 RUB4.2347
  • USD3.0993
Поиск
Автомобиль скорой помощи во Владикавказе

Прорыв трубы с кислородом в больнице Владикавказа привел к жертвам

© photo: Sputnik / Ольга Смольская
Россия
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/09/252544971.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210809/252544772/Proryv-truby-s-kislorodom-v-bolnitse-Vladikavkaza-privel-k-zhertvam.html

В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла поломка кислородной системы

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа девять человек скончались в результате поломки кислородной системы, сообщили в пресс-службе главы региона.

Там уточнили, что всего в реанимации находился 71 пациент.

Вакцина Sputnik V
© photo: Sputnik
Война вакцин: как Европа борется со "Спутником V"

По словам врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, подача кислорода была прекращена из-за прорыва кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. Тяжелых больных сразу стали подключать к аппаратам ИВЛ, начали подвозить кислородные баллоны, а также переключили линию подачи кислорода из резервных емкостей.

 

Меняйло отметил, что с завтрашнего дня во всех больницах республики обеспечат резервное снабжение кислородом. Также власти договорились с Минобороны о доставке двух тонн газа из Моздока в случае необходимости.

Как добавили в Минздраве Северной Осетии, скончавшиеся пациенты находились в крайне тяжелом состоянии. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким.

 

 

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе
Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться