Прорыв трубы с кислородом в больнице Владикавказа привел к жертвам

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа девять человек скончались в результате поломки кислородной системы, сообщили в пресс-службе главы региона.

Там уточнили, что всего в реанимации находился 71 пациент.

По словам врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, подача кислорода была прекращена из-за прорыва кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. Тяжелых больных сразу стали подключать к аппаратам ИВЛ, начали подвозить кислородные баллоны, а также переключили линию подачи кислорода из резервных емкостей.

Меняйло отметил, что с завтрашнего дня во всех больницах республики обеспечат резервное снабжение кислородом. Также власти договорились с Минобороны о доставке двух тонн газа из Моздока в случае необходимости.

Как добавили в Минздраве Северной Осетии, скончавшиеся пациенты находились в крайне тяжелом состоянии. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким.