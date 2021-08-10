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Открытие автомобильных салонов после карантина в Москве

В России создадут карты спасения для автомобилей

© photo: Sputnik / Михаил Воскресенский
Россия
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Темы:
Новости из России (1716)
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Sputnik Грузия
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В России разрабатывают карты спасения для оказания эффективной и оперативной помощи аварийным машинам

ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям разработал стандарт по внедрению в России карт спасения, сообщает РИА Новости.

Карты будут содержать необходимую для спасателей информацию об автомобиле.

По словам специалистов, у сотрудников экстренных служб на месте ЧС не бывает возможности получить необходимую информацию об аварийном транспортном средстве для оказания экстренной помощи.

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Темы:
Новости из России (1716)

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