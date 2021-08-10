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Фестиваль Koktebel Jazz Party

Опубликован лайн-ап 19-го сезона Koktebel Jazz Party

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Россия
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Sputnik Грузия
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Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Оргкомитет международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party анонсировал список участников фестивальных дней с 20 по 22 августа на Главной и Волошинской сценах.

В первый день зрителей Главной сцены ждут выступление "Уральского диксиленда", одного из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве, "Музыкальная дуэль" джазовых пианистов Даниила Крамера и Валерия Гороховского, а также программа квинтета барабанщика Павла Тимофеева со специальным гостем. На Волошинской сцене в этот день можно будет услышать джазовые импровизации коллектива саксофониста Станислава Должкова.

Во второй и третий дни программа Главной сцены включит выступления Биг-бэнда Георгия Гараняна (Краснодар) и его специальных гостей Бобби Мартинеса и Рамона Гонсалеса, российского музыканта и композитора Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, певицы Мариам Мерабовой и проекта Армена Мерабова "Miraif", трио джазовых вокалисток Ирины Родилес, Виктории Кауновой и Валерии Шургалиной "Jazz Ladies and Gentlemen" и других коллективов и солистов. На Волошинской сцене в предпоследние августовские субботу и воскресенье выступят легендарный ансамбль интуитивной музыки "Три-О" и квартет пианиста Алексея Беккера "Снобы".

В 19-м сезоне джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут названы в день открытия, 20 августа. С полным списком выступлений участников фестиваля Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на его сайте. Список может быть дополнен и обновлен.

Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.

Фестиваль Koktebel Jazz Party - территория, свободная от COVID-19. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой условия доступа на фестиваль могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Роспотребнадзора. В данный момент участникам, гостям и зрителям фестиваля необходимо предоставить, как минимум, один из трех документов:
— Отрицательный ПЦР-тест, сделанный, не ранее 18 августа 2021 года,
— Справка о наличии антител к S-белку COVID-19, сделанная не ранее 25 мая 2021 года,
— Сертификат о вакцинации от COVID-19.

Механика допуска гостей различных категорий на Фестивали Koktebel Jazz Party в 2021 году

Категория Механика допуска на площадку фестиваля Варианты необходимых документов Способы информирования
Зрители 18+
  • Билет
  • Сертификат или справка при входе на территорию фестиваля (только с предъявлением паспорта)

На выбор:

  • Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля)
  • Справка о наличии антител к S-белку, сделанная не ранее 25 мая 2021 года
  • Сертификат о вакцинации
 Сайт и социальные сети фестиваля, рассылка по СМИ, ресурсы МИА «Россия сегодня», информация на билетах и афишах, объявления на площадке фестиваля

Зрители от 6 до 18 лет

 

*фестивали формально имеют возрастное ограничение от 6 лет
  • Билет
  • Cправка при входе на территорию фестиваля (только с предъявлением свидетельства о рождении или паспорта)

На выбор:

  • Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля)
  • Справка о наличии антител к S-белку, сделанная не ранее 25 мая 2021 года
 Сайт и социальные сети фестиваля, рассылка по СМИ, ресурсы МИА «Россия сегодня», информация на билетах и афишах, объявления на площадке фестиваля
Организаторы, персонал, служба безопасности и волонтеры -       Именной бейдж после предоставления ответственными сотрудниками от Красного Квадрата или МИА «Россия сегодня» сертификата или справки

На выбор:

  • Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля)
  • Справка о наличии антител к S-белку, сделанная не ранее 25 мая 2021 года
  • Сертификат о вакцинации
 Информирование через Красный Квадрат и МИА «Россия сегодня»
Представители СМИ Именной бейдж после предоставления сертификата или справки при подаче заявки на аккредитацию

На выбор:

  • Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля)
  • Справка о наличии антител к S-белку, сделанная не ранее 25 мая 2021 года
  • Сертификат о вакцинации
 Информирование через МИА «Россия сегодня»
Артисты Именной бейдж после предоставления сертификата или справки

На выбор:

  • Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля)
  • Справка о наличии антител к S-белку, сделанная не ранее 25 мая 2021 года
  • Сертификат о вакцинации
 Информирование через Красный Квадрат
VIP-гости фестиваля Именной бейдж после предоставления сертификата или справки

На выбор:

  • Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля)
  • Справка о наличии антител к S-белку, сделанная не ранее 25 мая 2021 года
  • Сертификат о вакцинации
 Информирование через МИА «Россия сегодня»
Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США).

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