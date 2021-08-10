Опубликован лайн-ап 19-го сезона Koktebel Jazz Party

Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Оргкомитет международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party анонсировал список участников фестивальных дней с 20 по 22 августа на Главной и Волошинской сценах.

В первый день зрителей Главной сцены ждут выступление "Уральского диксиленда", одного из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве, "Музыкальная дуэль" джазовых пианистов Даниила Крамера и Валерия Гороховского, а также программа квинтета барабанщика Павла Тимофеева со специальным гостем. На Волошинской сцене в этот день можно будет услышать джазовые импровизации коллектива саксофониста Станислава Должкова.

Во второй и третий дни программа Главной сцены включит выступления Биг-бэнда Георгия Гараняна (Краснодар) и его специальных гостей Бобби Мартинеса и Рамона Гонсалеса, российского музыканта и композитора Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, певицы Мариам Мерабовой и проекта Армена Мерабова "Miraif", трио джазовых вокалисток Ирины Родилес, Виктории Кауновой и Валерии Шургалиной "Jazz Ladies and Gentlemen" и других коллективов и солистов. На Волошинской сцене в предпоследние августовские субботу и воскресенье выступят легендарный ансамбль интуитивной музыки "Три-О" и квартет пианиста Алексея Беккера "Снобы".

В 19-м сезоне джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут названы в день открытия, 20 августа. С полным списком выступлений участников фестиваля Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на его сайте. Список может быть дополнен и обновлен.

Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.

Фестиваль Koktebel Jazz Party - территория, свободная от COVID-19. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой условия доступа на фестиваль могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Роспотребнадзора. В данный момент участникам, гостям и зрителям фестиваля необходимо предоставить, как минимум, один из трех документов:

— Отрицательный ПЦР-тест, сделанный, не ранее 18 августа 2021 года,

— Справка о наличии антител к S-белку COVID-19, сделанная не ранее 25 мая 2021 года,

— Сертификат о вакцинации от COVID-19.

Механика допуска гостей различных категорий на Фестивали Koktebel Jazz Party в 2021 году