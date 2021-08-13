Россия будет претендовать на проведение летней Олимпиады в 2036 году

Летние Олимпийские игры проходили в Москве в 1980 году, в 2014 году зимнюю Олимпиаду принял российский черноморский курорт Сочи

ТБИЛИСИ, 13 авг - Sputnik. Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году, сейчас готовятся заявки от нескольких городов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр, передает РИА Новости.

Среди городов, готовящихся принять Олимпиаду, Лавров назвал Санкт-Петербург и Казань. При этом он отметил, что решение о проведении Игр принимается в правительстве страны, для этого есть соответствующие процедуры.

Казань уже заявляла о желании принять летних Игр-2036. Россия обладает необходимыми ресурсами для проведения Олимпиады в 2036 году, конкуренция среди российских городов за право принять их, в случае такого решения, будет жесткой, заявлял ранее министр спорта РФ Олег Матыцин.

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