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Полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В

Опытный образец новейшего транспортного самолета разбился в России

photo: press service OAK
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210817/252605541/Opytnyy-obrazets-noveyshego-transportnogo-samoleta-razbilsya-v-Rossii.html

Новейший транспортник должен был принять участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2021", но потерпел катастрофу во время тренировочного полета

ТБИЛИСИ, 17 авг – Sputnik. Российский военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Московской области.

По предварительным данным, причиной крушения Ил-112В в Подмосковье стало возгорание в правом двигателе, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

Там отметили, что лайнер потерпел крушение при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка после завершения тренировочного полета. Воздушное судно при падении полностью разрушилось и загорелось.

Сначала произошел отказ двигателя, при заходе на посадку он загорелся.

На борту воздушного судна было три человека: два летчика и один бортинженер. по предварительной информации, весь экипаж погиб. За штурвалом был командир Николай Куимов - летчик-испытатель, герой России.

Ведутся спасательные работы.

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