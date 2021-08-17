Опытный образец новейшего транспортного самолета разбился в России

ТБИЛИСИ, 17 авг – Sputnik. Российский военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Московской области.
По предварительным данным, причиной крушения Ил-112В в Подмосковье стало возгорание в правом двигателе, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
Там отметили, что лайнер потерпел крушение при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка после завершения тренировочного полета. Воздушное судно при падении полностью разрушилось и загорелось.Сначала произошел отказ двигателя, при заходе на посадку он загорелся.
На борту воздушного судна было три человека: два летчика и один бортинженер. по предварительной информации, весь экипаж погиб. За штурвалом был командир Николай Куимов - летчик-испытатель, герой России.
Ведутся спасательные работы.