Лавров увидел "обнадеживающие сигналы" со стороны талибов* - видео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел "обнадеживающие сигналы" со стороны талибов*. Подробнее о том, что заявил глава МИД РФ - смотрите в видео

Глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию в Афганистане, сказал, что наблюдает со стороны террористов "позитивные процессы". Например, связанные с образованием для девочек. Но готова ли Москва признать власть "Талибана"*? Смотрите в видео, что заявил министр иностранных дел РФ.

*"Талибан" - запрещенная в России террористическая организация