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Лавров увидел "обнадеживающие сигналы" со стороны талибов* - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210818/252613882/Lavrov-uvidel-obnadezhivayuschie-signaly-so-storony-talibov---video.html

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел "обнадеживающие сигналы" со стороны талибов*. Подробнее о том, что заявил глава МИД РФ - смотрите в видео

Глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию в Афганистане, сказал, что наблюдает со стороны террористов "позитивные процессы". Например, связанные с образованием для девочек. Но готова ли Москва признать власть "Талибана"*? Смотрите в видео, что заявил министр иностранных дел РФ.

*"Талибан" - запрещенная в России террористическая организация

Теги:
Лавров, Сергей Лавров, Россия, Россия, Афганистан, Война в Афганистане, Ближний Восток

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