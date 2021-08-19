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Афганистан, Кабул - эвакуация жителей и представителей зарубежных стран силами ВВС под охраной США

Россия готова предоставить авиацию для вывоза беженцев из Афганистана в третьи страны

© REUTERS / US AIR FORCE
Россия
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Российская гражданская авиация готова обеспечить перелет любого количества афганских граждан в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению

ТБИЛИСИ, 19 авг - Sputnik. Москва готова предоставить услуги российской авиации для вывоза афганцев в другие страны, которые проявят интерес в их приеме и размещении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

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© AP Photo / Francisco Seco
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы* активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".

В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.

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