Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России

Кто из иностранных студентов еще не сделал вакцину и изъявит такое желание, вузы страны обязательно предоставят им такую возможность

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса, вернувшись в российские вузы, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Ранее министерство сообщило, что все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм въезда в страну разработан и находится на утверждении.

"Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность", - заявил он в интервью каналу "Россия 24".

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