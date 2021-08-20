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Медицинский университет им. И.М. Сеченова

Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
Россия
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Новости из России (1719)
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Sputnik Грузия
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Кто из иностранных студентов еще не сделал вакцину и изъявит такое желание, вузы страны обязательно предоставят им такую возможность

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от коронавируса, вернувшись в российские вузы, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Ранее министерство сообщило, что все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм въезда в страну разработан и находится на утверждении.

"Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность", - заявил он в интервью каналу "Россия 24".

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Темы:
Новости из России (1719)

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