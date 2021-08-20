Диалог, несмотря на противоречия: о чем говорили в Москве Путин и Меркель

ФРГ остается одним из основных партнеров для России, в том числе благодаря усилиям на протяжении 16 лет в качестве федерального канцлера Ангелы Меркель, заявил российский лидер

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. В Москве всегда будут рады принять Меркель и после того, как она покинет пост главы правительства Германии, заявил президент России Владимир Путин в пятницу полсе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа прибыла с визитом в Москву. Поездка Меркель в российскую столицу станет для нее последней на посту канцлера, поскольку политик готовится уйти в отставку в сентябре, заявив, что не будет баллотироваться на пятый срок. После Москвы она должна посетить Киев 22 августа.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, в ходе визита Ангелы Меркель в Москву планировалось обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Как отметил на итоговой пресс-конференции Путин, одной из ключевых тем переговоров стала обстановка в Афганистане. По его словам, ключевая задача — не допустить проникновения террористов в соседние страны под видом беженцев.

"Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни. <...> Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем", — добавил глава государства.

Лидеры также затронули тему Украины. Российский президент отметил, что попросил Меркель во время визита в Киев 22 августа повлиять на власти страны для выполнения всех обязательств по Донбассу.

Путин выразил надежду, что с новым руководством Германии удастся продолжить диалог по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Канцлер, в свою очередь, отметила, что нормандский формат — единственный существующий политический механизм для обсуждения спорных тем.

"В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату", — добавила она.

В своей речи Меркель также указала, что обсудила с российским президентом тему газопровода "Северный поток — 2" и заключенные с США договоренности по этому проекту.

"Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран", — добавила канцлер.

На переговорах Владимира Путина и Ангелы Меркель произошел забавный инцидент. Во время приветственного слова российского лидера у канцлера Германии из кармана зазвучала мелодия звонка. Меркель тут же достала телефон, чтобы отключить устройство либо перевести его в беззвучный режим.

Президент России сделал вид, что ничего не произошло, и продолжил речь.