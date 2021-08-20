Названы условия признания Москвой новой власти Афганистана

В МИД РФ неоднократно заявляли, что Москва всегда призывала к общенациональному диалогу в Афганистане

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Признание власти запрещенного в ряде стран террористического движения "Талибан"* в Афганистане будет зависеть от действий талибов и соответствия обещаниям, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.

"Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Реальность. Все остальное зависит от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями и обещаниями", – сказал он журналистам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти в своих оценках происходящего в Афганистане касались лишь объективной ситуации, сложившейся в Кабуле, и "никогда не заявляли и не делали никаких одобрительных заявлений по факту смены власти".

По ее словам, Москва всегда призывала к "общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил и этноконфессиональных групп страны".

* Террористическая организация, запрещенная в России