Как России вести себя с талибами* и "реванш-посмешище" США - мнение эксперта

Бывший руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми рассуждает о том, что происходит в Афганистане, почему растет межнациональная нетерпимость и откуда появляются русофобские настроения

Можно ли связать русофобские настроения с нестабильностью в Афганистане? И как западные спецслужбы используют накал межнациональной нетерпимости в центральноазиатских странах для дестабилизации России? Эти вопросы Sputnik задал бывшему руководителю одной из израильских спецслужб Якову Кедми.

Он рассказал Sputnik на русском, как Москве лучше общаться с "Талибаном"*, почему "никто не любит американцев, а любят только их деньги" и почему США "бездарно потратили средства своего народа", уйдя из Афганистана. А еще Кедми высказался по поводу возможного "реванша-посмешища" американцев и Дня независимости Украины, который из праздника превратился в "День позора".

*Талибан - запрещенная в РФ организация