22:26 31 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9922
  • 100 RUB4.4555
  • USD3.2779
Поиск
Телеведущий Андрей Малахов

Такого Малахова вы не видели: ведущий в эфире повел себя как хулиган и облил водой коллегу

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (58)
62 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1f/251888420.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210531/251888429/Skandal-v-efire-Malakhov-povel-sebya-kak-khuligan-i-oblil-vodoy-veduschego-shou-.html

В студии вокально-игрового шоу "Я вижу твой голос" была настолько напряженная обстановка, что Андрей Малахов, известный своей выдержкой, сорвался прямо в эфире

ТБИЛИСИ, 31 мая - Sputnik. Телеведущий Андрей Малахов в эфире шоу "Я вижу твой голос" продемонстрировал, что у него тоже есть нервы и, сорвавшись, окатил водой из стакана своего коллегу Владимира Маркони. 

"Мне обещали, что будет весело! А на деле — нервов больше, чем в "Прямом эфире"! Все-таки ты чувствуешь большую ответственность, когда помогаешь человеку выиграть миллион рублей", — сказал Малахов. комментируя инцидент.

Маркони, как обычно, хотел добавить интригу и попытался еще больше запутать запутать гостей программы - в этот момент его и облил водой  Малахов.

Владимир Маркони ранее был был одним из авторов и ведущих развлекательных шоу "Реутов ТВ", "Вечерний Ургант", "Comment out".

"Я вижу твой голос" — музыкально-детективное игровое шоу, являющееся российской адаптацией международного формата «I Can See Your Voice».

По правилам шоу, эксперты и зрители должны угадать, кто из шести незнакомцев на сцене - профессиональный певец. Участники и эксперты обсуждают героев, а они весь выпуск хранят молчание. Приглашенному артисту и участнику предоставляется группа из шести "таинственных певцов" . Участник должен попытаться исключить плохих певцов из группы, угадав, кто они такие, не слыша, как они поют. Они получают подсказки от "знаменитостей" в течение четырех раундов. В конце концов, в дуэте с одним из приглашенных артистов выясняется, хорош ли таинственный певец-победитель.

Если последний таинственный певец хорошо поет, участник получает денежный приз в размере 1 000 000 рублей. С другой стороны, если последний таинственный певец — плохой певец, такая же сумма присуждается самому победителю.

Читайте также: 

Андрей Малахов и звезда Comedy Woman испекли хлеб в Тбилиси

Андрей Малахов в Тбилиси: у кого в гостях побывал телеведущий

В Грузию с Малаховым: как житель Омска выиграл грузинский отдых со звездой

 

 

 

 

 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (58)
Теги:
Скандал, Телевидение, Андрей Малахов

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Грузинская полиция отмечает праздник: парад у МВД Грузии - видео
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться