Такого Малахова вы не видели: ведущий в эфире повел себя как хулиган и облил водой коллегу

ТБИЛИСИ, 31 мая - Sputnik. Телеведущий Андрей Малахов в эфире шоу "Я вижу твой голос" продемонстрировал, что у него тоже есть нервы и, сорвавшись, окатил водой из стакана своего коллегу Владимира Маркони.

"Мне обещали, что будет весело! А на деле — нервов больше, чем в "Прямом эфире"! Все-таки ты чувствуешь большую ответственность, когда помогаешь человеку выиграть миллион рублей", — сказал Малахов. комментируя инцидент.

Маркони, как обычно, хотел добавить интригу и попытался еще больше запутать запутать гостей программы - в этот момент его и облил водой Малахов.

Владимир Маркони ранее был был одним из авторов и ведущих развлекательных шоу "Реутов ТВ", "Вечерний Ургант", "Comment out".

"Я вижу твой голос" — музыкально-детективное игровое шоу, являющееся российской адаптацией международного формата «I Can See Your Voice».

По правилам шоу, эксперты и зрители должны угадать, кто из шести незнакомцев на сцене - профессиональный певец. Участники и эксперты обсуждают героев, а они весь выпуск хранят молчание. Приглашенному артисту и участнику предоставляется группа из шести "таинственных певцов" . Участник должен попытаться исключить плохих певцов из группы, угадав, кто они такие, не слыша, как они поют. Они получают подсказки от "знаменитостей" в течение четырех раундов. В конце концов, в дуэте с одним из приглашенных артистов выясняется, хорош ли таинственный певец-победитель.

Если последний таинственный певец хорошо поет, участник получает денежный приз в размере 1 000 000 рублей. С другой стороны, если последний таинственный певец — плохой певец, такая же сумма присуждается самому победителю.

