Шаманка из Дудинки сказала важные слова Маниже - певица в шоке

Едва переведя дух после "Евровидения", Манижа отправилась выступать на север России и вернулась оттуда убежденной в том, что идет по верному пути

ТБИЛИСИ, 31 мая - Sputnik. Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении 2021", рассказала журналистам о необычной встрече в Красноярском крае, куда она отправилась после международного конкурса в Роттердаме.

"Мы ездили в Дудинку — выступали на открытии турнира по керлингу Arctic Curling Cup 2021. И уже на обратном пути, когда должны были возвращаться, ко мне подошла женщина, ей 74 года, она старшая в их семейном клане и такая главная шаманка в семье. У нее очень мощный взгляд. Она вообще вся такая с золотыми зубами, с глубокими морщинами, светлыми глазами и азиатскими чертами лица — и в ней сразу видна какая-то невероятная сила", - сказала Манижа в интервью ОК! .

"...Она на меня так смотрела, а потом сказала очень важные для меня слова... Она мне сказала: "Никто еще никогда не пел о русских женщинах так, как ты это сделала...Когда мне это говорит женщина 74 лет в Дудинке просто на улице, тут же рядом с ареной небольшой импровизированный аутентичный рынок — какие-то чумы, шкуры, украшения из бисера, небольшой загон с оленем — всё немного нереальное, какое-то сказочное… и вот в этой «обстановке» для меня звучит это самая высшая похвала... И вся критика в этот момент превратилась в дым" .

Манижа Сангин - российская певица с таджикскими корнями, представила страну на конкурсе "Евровидение-2021". По словам конкурсантки, Russian Woman — песня о самых красивых и невероятных женщинах России.

Она предстала перед зрителями в эпическом наряде куклы, из которой затем вылезла в красном комбинезоне. В номере были мощные фольклорные хоровые напевы, трогательный видеоряд из социальных сетей с разными женскими характерами, рэп, танцы и феминистский манифест.

Ролик Манижи на песню "Russian Woman" ("Русская женщина") набрал свыше 10 миллионов просмотров в YouTube. Кроме того, композиция покорила чарты ITunes 5 стран Европы. Хотя по итогам конкурса Манижа набрала 204 балла, заняв лишь 9-е место.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Конкурс песни Евровидение-2021 - певица Манижа (Россия)

Манижу для участия в "Евровидении" россияне выбрали по итогам национального зрительского голосования 8 марта во время специального шоу на Первом канале.

Песню для "Евровидения" Манижа написала за год до своей победы в российском национальном отборе, а музыку к композиции составили израильские авторы Ори Авни и Ори Каплан.

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