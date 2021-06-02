Оштрафуют ли молдавских фанатов Моргенштерна?

На концерт рэпера Моргенштерна пришли около шести тысяч поклонников, теперь они рискуют получить штраф за не соблюдение ковид-рекомендаций

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Концерт популярного российского рэп-исполнителя Моргенштерна в Кишиневе завершился скандалом.

Выступление рэпера в столице Молдовы состоялось в минувшие выходные. Посмотреть на любимого артиста пришли примерно шесть тысяч человек, большинство из них – без масок. Все они теперь ждут, будут их штрафовать или нет.

На видеокадрах, опубликованных в Интернете, видно, как тысячи людей на концерте стоят без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

В настоящее время ношение масок в Молдове по-прежнему обязательно во время проведения массовых мероприятий. Несмотря на это, многие зрители, попав на территорию концерта, сняли их.

В мэрии Кишинева же отметили, что за соблюдением рекомендаций должны были следить организаторы концерта.

"Ответственными за проведение мероприятия, которое прошло в субботу на частной территории, являются организаторы. В то же время и полиция следит за выполнением требований муниципальной и национальной комиссий", – сказала вице-мэр Анжела Кутасевич.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

В Национальном инспекторате общественной безопасности отметили, что при входе дежурили полицейские, которые раздавали зрителям маски и дезинфицирующие растворы.

"В течение концерта выявили нарушение правил. Для установления всех обстоятельств полиция открыла административное дело, в ходе которого предстоит установить законность действий", – сказал замглавы НИОБ Алексей Гросу.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Моргенштерн на Премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ

Таким образом, к ответственности могут привлечь не только организаторов мероприятия, но и зрителей, которые не подчинились требованиям. Физическим лицам грозит до 25 тысяч леев штрафа, юридическим – до 75 (от 1,4 до 4,2 тысячи долларов).

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