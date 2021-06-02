Оштрафуют ли молдавских фанатов Моргенштерна?

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Концерт популярного российского рэп-исполнителя Моргенштерна в Кишиневе завершился скандалом.
Выступление рэпера в столице Молдовы состоялось в минувшие выходные. Посмотреть на любимого артиста пришли примерно шесть тысяч человек, большинство из них – без масок. Все они теперь ждут, будут их штрафовать или нет.
На видеокадрах, опубликованных в Интернете, видно, как тысячи людей на концерте стоят без масок и не соблюдают социальную дистанцию.
В настоящее время ношение масок в Молдове по-прежнему обязательно во время проведения массовых мероприятий. Несмотря на это, многие зрители, попав на территорию концерта, сняли их.
В мэрии Кишинева же отметили, что за соблюдением рекомендаций должны были следить организаторы концерта.
"Ответственными за проведение мероприятия, которое прошло в субботу на частной территории, являются организаторы. В то же время и полиция следит за выполнением требований муниципальной и национальной комиссий", – сказала вице-мэр Анжела Кутасевич.
В Национальном инспекторате общественной безопасности отметили, что при входе дежурили полицейские, которые раздавали зрителям маски и дезинфицирующие растворы.
"В течение концерта выявили нарушение правил. Для установления всех обстоятельств полиция открыла административное дело, в ходе которого предстоит установить законность действий", – сказал замглавы НИОБ Алексей Гросу.
Таким образом, к ответственности могут привлечь не только организаторов мероприятия, но и зрителей, которые не подчинились требованиям. Физическим лицам грозит до 25 тысяч леев штрафа, юридическим – до 75 (от 1,4 до 4,2 тысячи долларов).
Читайте также:
- Знак дьявола на лице: какие еще тату есть у рэпера Моргенштерна?
-
"Я чертов гений!" – как прославился 23-летний рэпер Моргенштерн
-
Сколько стоит обед в ресторане Моргенштерна: цены и меню Kaif Provenance
-
Моргенштерн пожертвовал 3 млн рублей на лечение ребенка из Тимашевска