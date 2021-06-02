Страшно – лидер Rammstein в новом клипе снял пионеров, Ревву и спел о жестоком детстве

Московская серия Тилля Линдеманна продолжается – слабонервным на этот раз смотреть не стоит, многие даже раскритиковали клип

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Новый клип фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна собрал более миллиона просмотров в YouTube менее чем за сутки.

Песня называется "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей"), а ролик опять снимался в Москве.

Главными героями выступают пионеры, семейная пара и работники суда. В клипе поднимается тема жестокости детей по отношению друг к другу, в частности, в школе.

Главный герой – Линдеманн – вспоминает свое детство, когда над ним издевались одноклассники. Теперь, будучи взрослым мужчиной, он жестоко мстит своим обидчикам.

Шоумен Александр Ревва сыграл капитана милиции, а актриса Аглая Тарасова – роль супруги главного героя.

В тизере ролика, обнародованном несколько дней назад, был показан бюст Владимира Ленина, из глаз которого течет кровь, а лидер Rammstein на Красной площади в меховой шапке задумчиво смотрит вдаль под бой курантов.

По мнению некоторых зрителей в Instagram, полная версия видео получилась чересчур жестокой, но есть и те, кто проникся: "Клип шикарен. В нем затрагивают очень важный вопрос детской жестокости", "Очень тронуло. Тилль сделал шедевр".

© AP Photo Тилль Линдеманн и группа Rammstein

Это не первый клип Линдеманна, снятый в России. В апреле Линдеманн на русском языке исполнил песню "Любимый город", прогуливаясь по залам Эрмитажа. Эта та самая песня, которую пел великий Марк Бернес в фильме "Истребители". Версия советского хита на YouTube набрала более 1,5 миллиона просмотров.

До этого Линдеманн в 2019 году использовал фразу на русском языке "Я люблю тебя" в песне "Ausländer" ("Иностранец") из седьмого альбома Rammstein.

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