На грани жизни и смерти: друг Пугачевой впал в кому

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Друг певицы Аллы Пугачевой, сценограф Борис Краснов находится в тяжелом состоянии: артист впал в кому после второго инсульта.
Краснов известен в кругах шоу-бизнеса как хореограф-постановщик незабываемых шоу для Пугачевой, Филиппа Киркорова и других знаменитостей. В середине 2011 года сценограф пережил инсульт, но смог выкарабкаться с помощью европейских врачей. Несмотря на то, что левая часть тела Краснова была парализована, он смог встать с инвалидной коляски и начал ходить с тростью. Но история повторилась.
Месяц назад Краснов перенес повторный инсульт и впал в кому: а настоящее время друг Пугачевой находится под присмотром врачей московской клиники.
"Он в тяжелейшем состоянии, ему нужна помощь", - отметил дизайнер Димитрий Демин.
Несмотря на то, что Краснов давно отошел от дел, Пугачева продолжает поддерживать его.
Как рассказал StarHit, певица постоянно звонит врачам и семье сценографа, а также делает все возможное, чтобы давний друг встал на ноги.
Читайте также:
- На глазах у мужа: похудевшая Пугачева вышла в свет вместе с Киркоровым
- "Король" Евровидения: Киркорова высмеяли на дне рождения Орбакайте
- Есть ли девушка у Моргенштерна? Личная жизнь скандального рэпера
-
Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом? Что говорят СМИ
-
Вы не поверите: Кети Топурия показала фигуру после родов и шокировала сеть
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале