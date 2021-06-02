На грани жизни и смерти: друг Пугачевой впал в кому

72-летняя певица находится на связи с лечащим врачом и каждый день поддерживает семью давнего друга

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Друг певицы Аллы Пугачевой, сценограф Борис Краснов находится в тяжелом состоянии: артист впал в кому после второго инсульта.

Краснов известен в кругах шоу-бизнеса как хореограф-постановщик незабываемых шоу для Пугачевой, Филиппа Киркорова и других знаменитостей. В середине 2011 года сценограф пережил инсульт, но смог выкарабкаться с помощью европейских врачей. Несмотря на то, что левая часть тела Краснова была парализована, он смог встать с инвалидной коляски и начал ходить с тростью. Но история повторилась.

Месяц назад Краснов перенес повторный инсульт и впал в кому: а настоящее время друг Пугачевой находится под присмотром врачей московской клиники.

"Он в тяжелейшем состоянии, ему нужна помощь", - отметил дизайнер Димитрий Демин.

Несмотря на то, что Краснов давно отошел от дел, Пугачева продолжает поддерживать его.

© photo: Sputnik / Evgeniya Novozhenina Певица Алла Пугачева

Как рассказал StarHit, певица постоянно звонит врачам и семье сценографа, а также делает все возможное, чтобы давний друг встал на ноги.

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале