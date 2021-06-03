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Моргенштерн

"Я давно не чувствовал такую физическую боль" – Моргенштерн

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (76)
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Звезда российского рэпа признался подписчикам, что никогда не испытывал такой "адской боли"

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) госпитализирован из-за камней в почках. О проблемах со здоровьем он рассказал в прямом эфире своего Instagram.

Моргенштерн признался, что боялся этого всю жизнь и такой "адской боли" давно не чувствовал.

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) перед церемонией вручения ежегодной премии Человек года 2020
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) перед церемонией вручения ежегодной премии "Человек года 2020"

"Давно не болел. Это так отвратительно <...>. Ничего важнее в этой жизни нет, чем здоровье. Если у вас нет здоровья, то все остальное <...> вообще не нужно. Я давно не чувствовал такую физическую боль", – сказал Алишер Валеев.

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Моргенштерн на Музыкальной премии Top Hit

Также артист делился сторис, где Дилара – его девушка, везла его в инвалидной коляске, потому что ему сложно ходить. Моргенштерн говорил, что ему хорошо, только когда он сидит или лежит, а когда встает, ему становится плохо.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Моргенштерн на Музыкальной премии "Жара Music Awards"

Музыкант призвал подписчиков правильно питаться, не употреблять наркотики и спиртное. Алишер также отметил, что теперь не сможет "рок-н-роллить" как прежде и у него появился повод вести здоровый образ жизни.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (76)
Теги:
Моргенштерн

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