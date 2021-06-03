Гагарина стала садоводом и вызвала на "баттл" Галкина

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Российская певица Полина Гагарина пристрастилась к садоводству и анонсировала соревнование с Максимом Галкиным: об этом она рассказала в Instagram-сторис.
После развода с мужем Гагарина построила новый участок и с азартом бросилась в строительство. Певица призналась, что питает слабость к красивым цветам и деревьям и мечтает высадить настоящий парк на своей территории.
Гагарина отправилась в питомник, где выбрала саженцы для своего сада. Во время "шоппинга" певица сняла забавное видео на фоне ярких кустов и удивила поклонников.
Звезда анонсировала "баттл" с коллегой Максимом Галкиным, который также является садоводом-любителем и активно высаживает цветы в деревне Грязь.
"Выбираю в свой сад цветы. Скоро будем устраивать соревнования с Максимом Галкиным", - заявила певица и отметила коллегу на Instagram-сторис.
Гагарина также отметила, что строительные работы в доме подходят к концу и в скором времени она сможет пригласить гостей на настоящее новоселье.
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