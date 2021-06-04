"Будет бомба" – Дава прокомментировал пост Киркорова о Премии МУЗ-ТВ 20/21

Организаторы премии постарались сделать так, чтобы в этом году было много сюрпризов и необычного

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Сегодня у российского шоу-бизнеса важный день. Вечером на экранах страны – Премия МУЗ-ТВ 20/21. Анонс фееричного события выложил у себя в Instagram Филипп Кирковров.

View this post on Instagram A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Его компаньон по самым топовым постам в TikTok и Instagram рэпер Дава тут же прокомментировал пост: "Завтра будет бомба 💣🔥😍 люди к этому еще не готовы".

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Телеведущая Ксения Собчак

Вообще организаторы премии постарались сделать так, чтобы в этом году было много сюрпризов и необычного. Вспомним хотя бы интригу с ведущими. Известно, что вручать национальную премию будут Ксения Собчак, Настя Ивлеева и Александр Ревва. Но есть еще и четвертый ведущий, его организаторы таинственно назвали Мистер Х (или Миссис Х), имя четвертого ведущего держится в строжайшем секрете даже от звездных гостей.

В этом году будет небольшая перезагрузка и самого конкурса. Ксения Собчак рассказала журналистам, что было решено уменьшить количество номинаций, с чем она согласна. По словам Собчак, теперь борьба станет острее, жестче и интереснее. Популярная блогер Настя Ивлеева поддержала коллегу, кстати Настя будет вести "Премию МУЗ-ТВ" уже во второй раз.

Напомним, Премия МУЗ-ТВ 20/21. "НАЧАЛО СВЕТА" пройдет 4 июня 2021 года во дворце спорта "Мегаспорт".

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале