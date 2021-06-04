Little Big перепели Надежду Кадышеву и "Ricchi e Poveri" – треки уже в открытом доступе

Рейв, панк и рок – Little Big внесли во всемирно известные музыкальные хиты новое звучание и снова поразили всех

ТБИЛИСИ, 4 июн — SPUTNIK. Питерская эпатажная группа Little Big записала альбом под названием "Covers" – со своей версией известных композиций, в который добавила элементы рейва, панка, рока и поп-музыки.

Пожалуй, самое неожиданное – кавер на песню Надежды Кадышевой "Колдунья" в современной танцевальной интерпретации.

"Не ожидала", "Это очень круто. Только вы можете совместить несовместимое", "Колдунья" качает", – только некоторые из комментариев на официальной странице группы в Instagram.

Достаточно оригинально выглядит и "Mamma Maria" некогда безумно популярной итальянской поп-группы Ricchi e Poveri,

Еще в плей-листе "Everybody" – кавер на хит американской группы Backstreet Boys, "Blitzkrieg Bop" панк-рок группы Ramones и хит 1990-х годов "Barbie Girl" датской поп-группы Aqua.

Группа в пятницу начала выкладывать каверы в YouTube – "Everybody" через 40 минут набрала более 300 тысяч просмотров и цифры стремительно увеличиваются.

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