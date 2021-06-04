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Французский диско-дуэт Ottawan приедет в Грузию

© photo: Sputnik / Наталья Четверикова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (91)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210604/251932528/Frantsuzskiy-disko-duet-Ottawan-priedet-v-Gruziyu.html

Наибольшую известность коллектив получилф благодаря хитам "D.I.S.C.O." и "Hands Up (Give Me Your Heart)"

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Всемирно известный французский диско-дуэт Ottawan выступит в черноморском городе Батуми (Аджария) 24 июля, об этом говорится в сообщении организаторов в Facebook.

Ottawan — французский диско-дуэт, ставший популярным в начале 1980-х годов. Группа получила всемирное признание в начале 1980-х с синглом "DISCO", который несколько недель возглавлял хит-парады многих стран мира, а их песня "You're OK" возглавила рейтинг 50 самых продаваемых синглов за все время.

Концерт состоится в ночном клубе MonoHall Batumi, в 22:00. На мероприятии действует возрастное ограничение +18.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (91)

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