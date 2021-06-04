Французский диско-дуэт Ottawan приедет в Грузию

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Всемирно известный французский диско-дуэт Ottawan выступит в черноморском городе Батуми (Аджария) 24 июля, об этом говорится в сообщении организаторов в Facebook.

Ottawan — французский диско-дуэт, ставший популярным в начале 1980-х годов. Группа получила всемирное признание в начале 1980-х с синглом "DISCO", который несколько недель возглавлял хит-парады многих стран мира, а их песня "You're OK" возглавила рейтинг 50 самых продаваемых синглов за все время.

Концерт состоится в ночном клубе MonoHall Batumi, в 22:00. На мероприятии действует возрастное ограничение +18.

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