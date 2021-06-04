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Tbilisi Jazz Festival пройдет в столице Грузии после COVID-паузы длиною в год

© Sputnik / Denis Aslanov
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В прошлом году организаторы популярного фестиваля объявили об отмене мероприятия в связи с пандемией коронавируса

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Тбилисский международный фестиваль джазовой музыки (Tbilisi Jazz Festival) вновь соберет звезд мирового масштаба с 6 по 8 июля, об этом говорится на официальной странице фестиваля в Facebook.

В этом году джазовый фестиваль проводится в Грузинском национальном музее имени Симона Джанашия.

© photo: Sputnik / Наталья Четверикова
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В первый день фестиваля состоится концерт, на котором выступят обладатель пяти "Грэмми" - Антонио Санчес, и американский саксофонист Донни МакКаслин. На вечере также выступит многократный номинант "Грэмми", пуэрториканский альт-саксофонист Мигель Зенон.

Следующий фестивальный день, 7 июля, будет посвящен вечеру американского саксофониста Брэнфорда Марсалиса. Завершится фестиваль 8 июля концертом Monty Alexander Trio.

В прошлом году организаторы фестиваля объявили об отмене фестиваля в связи с пандемией коронавируса.

Первый джазовый фестиваль в Тбилиси провели еще в 1978 году. Традицию в 1998 году возобновила компания Eastern Promotions, которую основали четверо друзей-энтузиастов. Благодаря ей в грузинской столице выступили глыбы джазовой музыки со всего мира.

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