"Хватит девочку гнобить из-за песни" – солист Little Big взялся защищать Манижу

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении" в прошлом году, от нового отбора отказалась и теперь поддерживает Манижу, которая спела в Роттердаме "Russian Woman"

ТБИЛИСИ, 6 июн - Sputnik. Лидер группы Little Big Илья Прусикин раскритиковал негативные комментарии в адрес певицы Манижи, которая представляла Россию на "Евровидении-2021", назвав их "русофобскими".

"Что с вами не так, ребята? С такими соотечественниками враги не нужны. Манижа выпустила песню... Вы гнобите девочку из-за песни. Говно в ваших головах. Не в песнях, а в ваших головах", – сказал музыкант в поддержку певицы в Instagram-сторис.

Фронтмен Little Big также назвал "фашистами" тех, кто считает свое мнение единственно верным.

"Любое творчество имеет право на существование. Порицаться должны плохие поступки, а не творчество. Оскорбление и мнение – это кардинально разные вещи", – заявил Прусикин.

Группа Little Big должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, но Европейский вещательный союз почти в последний момент принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса.

Подготовленный для конкурса клип группы на песню Uno на официальном канале "Евровидения" посмотрели более 189 млн раз, что стало рекордом. От отбора на участие в 2021 Little Big отказались.

На "Евровидение-2021" от России поехала Манижа Сангин с песней "Russian Woman". Манижу для участия в "Евровидении" россияне выбрали по итогам национального зрительского голосования 8 марта во время специального шоу на Первом канале.

На музыкальном конкурсе Манижа предстала перед зрителями в эпическом наряде куклы, из которой затем вылезла в красном комбинезоне. В номере были мощные фольклорные хоровые напевы, трогательный видеоряд из социальных сетей с разными женскими характерами, рэп, танцы и феминистский манифест.

Ролик Манижи на песню "Russian Woman" ("Русская женщина") набрал свыше 10 миллионов просмотров в YouTube. Кроме того, композиция покорила чарты ITunes 5 стран Европы. Хотя по итогам конкурса Манижа набрала 204 балла, заняв лишь 9 место.

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