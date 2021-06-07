Почти 3,5 миллиона! Новый клип Little Big взорвал YouTube

Экспериментировать дальше или вернуться к рейву - творчество группы Little Big так горячо еще никогда не обсуждали в Интернете

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Клип Little Big на кавер хита американской группы Backstreet Boys "Everybody" за два дня набрал более трех миллионов просмотров на YouTube.

В видеоролике, авторами которого стали Алина Пязок и фронтмен коллектива Илья Прусикин, можно увидеть историю о Золушке, но в характерной для Little Big стиле: с явным черным юмором и необычными нюансами, типа поющего барана в женской одежде или летающего на Змее Горыныче Дракулы.

И, несмотря на то, что в комментариях часть фанатов вновь пишет, что Little Big пора бы вернуться к рейву и панку, в чем они поистине хороши, оставив подобные "попсовые мюзиклы", большинству видео все же пришлось по вкусу.

"Откуда ж у вас сколько фантазии для клипов?", "Клип как всегда ироничен, содержит много отсылок и в целом смотрится на одном дыхании", "Концовочка — наша родная", "Мне новые клипы у них нравятся куда больше, чем старые", — говорят пользователи.

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