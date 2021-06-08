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Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света

Как депутат Госдумы утешил Моргенштерна после скандала на МУЗ-ТВ

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (108)
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Sputnik Грузия
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Моргенштерн устроил на МУЗ-ТВ много шума – с тех пор многие продолжают критиковать рэпера, а некоторые, наоборот, поддерживают

ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Депутат Государственной думы РФ Алексей Лисовенко вручил рэперу Моргенштерну собственную премию в категории "Хайп Рунета".

Лисовенко опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором видно, как депутат передает награду сотрудникам ресторана "Кайф", на которой написано "Морги, не грусти".

"Пускай считает, что он все-таки лучше (Артура) Пирожкова, правильно?" – сказал Лисовенко, передавая памятный листок в стеклянной рамке.

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Публикация от Лисовенко Алексей (@lisovenkoalexey)

Популярный российский рэпер Моргенштерн устроил скандал на музыкальной премии Муз-ТВ из-за того, что в номинации "Певец года" победу одержал Александр Ревва в образе Артура Пирожкова. Артист упрекнул организаторов в том, что награда в номинации "Певец года" досталась ведущему телеканала.

"Я пришел сюда не за тарелкой, я пришел за правдой. Правда написана на моей шее. <...> Муз-ТВ, вы говорите, что вы самая честная музыкальная премия. Почему ваш ведущий выигрывает номинацию? Если вы такие честные, покажите на экранах количество голосов. <...> Подавись своей тарелкой, вот моя награда", – заявил на сцене Моргенштерн и указал на свою девушку Дилару.

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Темы:
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Теги:
Моргенштерн

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