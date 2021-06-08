"Пьяные друзья переспали": звезда Little Big Ильич рассказал о новом романе

Солист популярной группы признался, что в первый раз в своей жизни начал строить отношения без конфетно-букетного периода

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин впервые рассказал о начале своего романа с Софьей Таюрской – признание музыканта прозвучало в подкасте Данилы Поперечного.

Звезды Little Big перестали скрывать свой роман: в новом выпуске шоу "Осторожно, Собчак" Таюрская рассказала о своих отношениях с Ильичем. А теперь и сам музыкант высказался со своей стороны.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин

Прежде всего Ильич отметил, что Таюрскую зря называют "разлучницей" и обвиняют в том, что он ушел к ней от жены, а после рассказал о начале своих отношений с Софьей. Прусикин заявил, что роман закрутился из-за отсутствия личной жизни и постоянных гастролей. Музыканты дружили много лет и никогда не думали, что сойдутся, но одна ночь изменила все.

"Так случается, когда пьяные друзья переспят. И после этого понимают – это классно. Только мы были не пьяные, была вечеринка", – рассказал Ильич. Он также отметил – это первая любовная история в его жизни, которая началась без прелюдий.

До этого бывшая жена солиста Little Big "разнесла" его роман с Соней Таюрской.

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