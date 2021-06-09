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Певица Елена Ваенга

Бородатую Елену Ваенгу сравнили с Кончитой Вурст и предрекли победу на "Евровидении"

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (118)
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Sputnik Грузия
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Одна из самых популярных исполнительниц русского шансона Елена Ваенга исполнением песни "Золотые купола" взорвала соцсети и вызвала критику со стороны священнослужителей РПЦ

ТБИЛИСИ, 9 июн - Sputnik. В русской православной церкви раскритиковали певицу Елену Ваенги, выступившей в образе монаха с бородой на проекте "Три аккорда" на Первом канале .

Ваенга исполнила песню Михаила Круга "Золотые купола" в монашеской рясе, с накладной бородой и в клобуке. Она получила за выступление высшие оценки жюри, но среди зрителей преображение певицы вызывало неоднозначную реакцию 

Часть пользователей в соцсетях сравнили номер Ваенги с выступлением Кончиты Вурст на "Евровидении" и посчитали его оскорбительным.

В РПЦ же заявили, что знаменитость использовала образ священнослужителя, низведя его до уровня развлекательного шоу.

"В любом шоу, где присутствует элемент лицедейства, есть границы, которые переходить нежелательно. Тут она поиграла с чувствами верующих, и, думаю, многие оскорбились. Если бы она в таком наряде поехала на конкурс "Евровидение", то заняла бы, наверное, первое место", – сказал РИА Новости иеромонах Фотий.

Он подчеркнул, что "образ инока или священника нельзя примерять любому человеку, потому что это ломает дозволенные границы и является кощунством".

"Тем более, песня из тюремной лирики никак не ложится на данный образ. Никто из священства не пел бы такую песню", – сказал иеромонах.

Зампредседатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразился еще жестче.

"Что же касается женщин, переодевающихся в священнические облачения и приклеивающих бороды, то, как я уже говорил, бородатых женщин раньше показывали на уездных ярмарках. И мне казалось, что эти времена уже прошли, но оказалось – нет", – заявил Кипшидзе.

Раскритиковал Ваенгу и автор песни "Золотые купола" Вадим Цыганов. "Делать такие вещи будучи женщиной, исполнять эту покаянную песню в образе монаха, наклеив бороденку – это кощунство", – отметил Цыганов. Он также добавил, что видит в номере лишь оскорбление чувств верующих и желание навести шумиху, сообщает Lenta.ru.

 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (118)
Теги:
Русская православная церковь, Елена Ваенга

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