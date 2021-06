Актрисы из Грузии снялись в фильме дважды номинанта на "Оскар"

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузинские актрисы Элене Махарашвили и Нини Небиеридзе снялись в триллере Light Falls ("Свет падает"), режиссером которого является американский кинорежиссер и кинооператор греческого происхождения Фидон Папамайкл, дважды номинированный на "Оскар" за лучшую операторскую работу.

Полнометражный фильм Light Falls основан на сценарии Свена Дагонса. В центре сюжета - молодая пара, которая проводит отпуск в заброшенном отеле на одном из островов Средиземного моря. В сценарии Дагонса главные герои попадают в "спираль насилия и мести" после аварии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elene Makharashvili (@elensioo)

Полнометражный триллер Папамайкла находится на стадии постпродакшена и выйдет на экраны в следующем году.

В фильме также задействованы и другие имена из Грузии: от актера Лаши Замбахидзе до сопродюсеров Софио Бендиашвили и Бачо Мебуришвили. Ассоциированные продюсеры - Ираклий Родоная и Темур Угулава.

Грузинская актриса Элене Махарашвили уже снялась в нескольких зарубежных проектах. Среди них есть "Where are you", где ее партнером стал - легендарный актер Энтони Хопкинс и звезда сериалов Мадлен Брюэр. В этом же фильме играет ее муж Ираклий Квирикадзе.

Что касается Небиеридзе, то она снималась в фильме грузинского режиссера Гиги Агладзе "Девочка из "слайда" в 2009 году.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.