Долой локоны: Кети Топурия резко сменила имидж и шокировала Сеть

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузинско-российская певица Кети Топурия шокировала поклонников – звезда кардинально сменила имидж и распрощалась с шикарными волосами.
Зимой 2021 года Топурия снова стала мамой. А спустя несколько месяцев вернулась к работе и удивила поклонников своей идеальной фигурой после родов. Раньше звезда воодушевляла подписчиков стройными пропорциями и безупречным стилем, а теперь решила взяться за свой бьюти-образ.
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На днях Топурия неожиданно и резко сменила свой имидж. Певица, которая всегда носила длинные волосы, решила отрезать локоны и сделала модное каре. Результат своего преображения певица показала в Instagram.
Поклонники решили, что с такой прической Топурия, которая и так не выглядела на свои 34 года, стала казаться совсем юной.
Кети также представила фанатам своих "фей" – стилиста и визажиста, которые помогают звезде оставаться шикарной каждый день и соответствовать мужу-красавцу.
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