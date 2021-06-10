Долой локоны: Кети Топурия резко сменила имидж и шокировала Сеть

Звезда группы A'Studio решилась на кардинальное преображение и стала выглядеть на несколько лет моложе

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузинско-российская певица Кети Топурия шокировала поклонников – звезда кардинально сменила имидж и распрощалась с шикарными волосами.

Зимой 2021 года Топурия снова стала мамой. А спустя несколько месяцев вернулась к работе и удивила поклонников своей идеальной фигурой после родов. Раньше звезда воодушевляла подписчиков стройными пропорциями и безупречным стилем, а теперь решила взяться за свой бьюти-образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Romanova Makeup Artist (@romanovamakeup)

На днях Топурия неожиданно и резко сменила свой имидж. Певица, которая всегда носила длинные волосы, решила отрезать локоны и сделала модное каре. Результат своего преображения певица показала в Instagram.

Поклонники решили, что с такой прической Топурия, которая и так не выглядела на свои 34 года, стала казаться совсем юной.

Кети также представила фанатам своих "фей" – стилиста и визажиста, которые помогают звезде оставаться шикарной каждый день и соответствовать мужу-красавцу.

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