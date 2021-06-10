Полуобнаженная Ани Лорак "зажгла" вечеринку с бывшим мужем

43-летняя артистка и турецкий бизнесмен воссоединились на празднике дочери и удивили всех присутствующих

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак подогрела слухи о воссоединении с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу: пара появилась на дне рождения общей дочери.

Исполнительница хита "Раздетая" с особым размахом отметила 10-й день рождения своей дочки Софии. Лорак устроила шикарный прием в ресторане, куда пригласила близких друзей и бывшего избранника.

Лорак "зажгла" детский праздник вместе с бывшим мужем: певица сияла в коротком наряде с обнаженными плечами. Мини-платье дополнили туфли в тон, а также роскошное колье со сверкающими бриллиантами.

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Ани и Марат подарили дочке дорогую куклу, которую девочка сразу же назвала Авророй. А в качестве десерта на стол поставили огромный торт, украшенный звездами, свечами и фигуркой балерины.

"Ничего не бойся, смело иди по жизни^ и у тебя все получится. Мама рядом, люблю тебя, моя крошка", - произнесла речь певица.

Девочку поздравил и крестный папа - Филипп Киркоров. Несмотря на скандал с Нателлой Крапивиной, артист смог произнести трогательные слова для крестницы и предрек ей большое будущее.