Седакова сверкнула бедрами в бикини и ушла из Instagram

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Российская певица Анна Седакова заявила, что уходит из Instagram, но никто этого не заметил – поклонники обратили внимание только на провокационный образ звезды.

38-летняя певица давно является заядлой инстадивой – на ее аккаунт подписано более пяти миллионов поклонников. Анна часто делилась с подписчиками личными секретами и отвечала на их вопросы, что не всегда это играло ей на руку. И теперь звезда решилась на отчаянный шаг, о чем рассказала в микроблоге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Седакова заявила, что уходит из Instagram и сделала это максимально откровенно: провокационный купальник звезды запомнился фанатам больше, чем решение певицы.

"Я решила взять и уйти из Instagram, и из stories. Как-то мы привыкли друг к другу, а я считаю, что это чувство убивает отношения. Так что буду в VK, Telegram и TikTok", – написала звезда под фото в ярко-кислотном бикини, состоящем из кусочков ткани.

Фотография была сделана в Греции, куда Седакова улетела на все лето вместе с молодым мужем-спортсменом.

Читайте также: