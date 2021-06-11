Не каждого так накроет на пляже: Собчак спародировала Киркорова

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Российская телезвезда Ксения Собчак рассмешила фанатов: в новом выпуске своего шоу ведущая повторила пламенную речь Филиппа Киркорова для Нателлы Крапивиной.
Новый выпуск шоу "Осторожно, Собчак" рассмешил зрителей. Сначала Собчак показала кадр в Instagram, на котором повторила полуголый образ Киркорова на пляже. Ведущая надела тунику с рисунком Аполлона и с помощью фотошопа пририсовала здание, на фоне которого снимался Киркоров. Но это были только цветочки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ягодкой от Собчак стала видеопародия на обращение Киркорова к бывшему продюсеру Лободы - Нателле Крапивиной. В ролике звезда со смехом назвала блогера Даву "гениальным артистом" и отметила, что ее переполняет любовь.
"И не каждого может так накрыть на пляже", - подвела итог журналистка.
Ранее Нателла Крапивина поставила точку в скандале с Киркоровым, а Дава запретил певцу петь вместе с Zivert.
Читайте также:
-
Все из-за лайка: Дава "запретил" Киркорову петь с Zivert
-
"Может я ничтожная гусеница" – экс-продюсер Лободы поставила точку в скандале с Киркоровым
-
Дава разнес в пух и прах бывшего продюсера Лободы
-
"Дава принял розу": Тимати высмеял связь Киркорова и Манукяна
-
"Гей-свадьба" Киркорова и бунт Моргенштерна: премия "Муз-ТВ" в Москве