Не каждого так накроет на пляже: Собчак спародировала Киркорова

Кто-то воспринимает скандалы в российском шоу-бизнесе всерьез, разрывает контракты и отношения, а Ксения Собчак, как всегда, смешно иронизирует

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Российская телезвезда Ксения Собчак рассмешила фанатов: в новом выпуске своего шоу ведущая повторила пламенную речь Филиппа Киркорова для Нателлы Крапивиной.

Новый выпуск шоу "Осторожно, Собчак" рассмешил зрителей. Сначала Собчак показала кадр в Instagram, на котором повторила полуголый образ Киркорова на пляже. Ведущая надела тунику с рисунком Аполлона и с помощью фотошопа пририсовала здание, на фоне которого снимался Киркоров. Но это были только цветочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Ягодкой от Собчак стала видеопародия на обращение Киркорова к бывшему продюсеру Лободы - Нателле Крапивиной. В ролике звезда со смехом назвала блогера Даву "гениальным артистом" и отметила, что ее переполняет любовь.

"И не каждого может так накрыть на пляже", - подвела итог журналистка.

Ранее Нателла Крапивина поставила точку в скандале с Киркоровым, а Дава запретил певцу петь вместе с Zivert.

Читайте также: