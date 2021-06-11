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Ксения Собчак

Не каждого так накроет на пляже: Собчак спародировала Киркорова

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (134)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210611/251997854/Ne-kazhdogo-tak-nakroet-na-plyazhe-Sobchak-sparodirovala-Kirkorova.html

Кто-то воспринимает скандалы в российском шоу-бизнесе всерьез, разрывает контракты и отношения, а Ксения Собчак, как всегда, смешно иронизирует

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Российская телезвезда Ксения Собчак рассмешила фанатов: в новом выпуске своего шоу ведущая повторила пламенную речь Филиппа Киркорова для Нателлы Крапивиной.

Новый выпуск шоу "Осторожно, Собчак" рассмешил зрителей. Сначала Собчак показала кадр в Instagram, на котором повторила полуголый образ Киркорова на пляже. Ведущая надела тунику с рисунком Аполлона и с помощью фотошопа пририсовала здание, на фоне которого снимался Киркоров. Но это были только цветочки.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Ягодкой от Собчак стала видеопародия на обращение Киркорова к бывшему продюсеру Лободы - Нателле Крапивиной. В ролике звезда со смехом назвала блогера Даву "гениальным артистом" и отметила, что ее переполняет любовь.

"И не каждого может так накрыть на пляже", - подвела итог журналистка.

Ранее Нателла Крапивина поставила точку в скандале с Киркоровым, а Дава запретил певцу петь вместе с Zivert.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (134)
Теги:
Ксения Собчак, Филипп Киркоров

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