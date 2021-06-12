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Певица Наргиз Закирова

"Зачем ты так?" – Наргиз записала новую песню о трагической любви

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (136)
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Sputnik Грузия
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Композиция посвящена тяжелому расставанию с любимым человеком, который, судя по всему, без объяснений ушел от своей второй половины

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш представили в Сети совместный трек под названием "Зачем ты так?".

"Слушайте новую красивую песню о любви "Зачем ты так?" – написал Дробыш в Instagram.

Композиция посвящена тяжелому расставанию с любимым человеком, который, судя по всему, без объяснений ушел от своей второй половины.

По мнению слушателей, у Наргиз и Дробыша получилась очень интересная песня, которая "трогает до глубины души".

"Как красиво! Наргиз, у вас голос ласкает душу. Пойте и доставляйте людям удовольствие", "Потрясающе", "С премьерой. Очень ждали", – написали пользователи под одним из постов певицы в Instagram.

Послушать или скачать трек можно на всех цифровых площадках.

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Темы:
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Теги:
музыка, Наргиз, Виктор Дробыш

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