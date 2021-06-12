"Зачем ты так?" – Наргиз записала новую песню о трагической любви

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш представили в Сети совместный трек под названием "Зачем ты так?".
"Слушайте новую красивую песню о любви "Зачем ты так?" – написал Дробыш в Instagram.
Композиция посвящена тяжелому расставанию с любимым человеком, который, судя по всему, без объяснений ушел от своей второй половины.
По мнению слушателей, у Наргиз и Дробыша получилась очень интересная песня, которая "трогает до глубины души".
"Как красиво! Наргиз, у вас голос ласкает душу. Пойте и доставляйте людям удовольствие", "Потрясающе", "С премьерой. Очень ждали", – написали пользователи под одним из постов певицы в Instagram.
Послушать или скачать трек можно на всех цифровых площадках.
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