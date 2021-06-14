"Оля осталась довольна" – Барецкий подарил Бузовой бриллиант и автомобиль "Майбах"

ТБИЛИСИ, 14 июн - Sputnik. Шоумен Стас Барецкий предложил певице Ольге Бузовой роль продавщицы магазина интим-товаров в фильме "Карнавальная ночь - 2".
В интервью ФАН он рассказал, что поставил это условие Бузовой, сделав ей ценные подарки после премьеры нашумевшего спектакля "Чудесный грузин", в котором певица спасала молодого Сталина.
"Я был на премьере спектакля и после его завершения заглянул к Бузовой в гримерку. Там мы с ней очень тесно пообщались. Не буду рассказывать подробности, но Оля осталась довольна: я подарил ей бриллиант в десять карат и автомобиль "Майбах". Однако мной было поставлено условие: она должна будет сняться в моем новом фильме "Карнавальная ночь - 2", – утверждает Барецкий.
"Пятый канал" сообщил, что Барецкий назвал Бузову гениальной актрисой, посмотрев премьеру "Чудесного грузина".
"Я просто в шоке. Я понял, что она гениальная актриса, и, соответственно, сейчас я планирую запустить съемки фильма ''Карнавальная ночь - 2''. В роли Гурченко там будет выступать Бузова", – сказал он.
В версии знаменитого фильма, которую собирается снимать Барецкий, Бузова вместо Леночки Крыловой-Гурченко должна появится в роли продавщицы секс-шопа. А влюблен в нее будет Никита Джигурда, с которым будет соперничать "депутат-муниципал".
Барецкий заявляет, что классика советского кинематографа требует современного переосмысления, чтобы оставаться актуальной.
Для того, чтобы "осовременить" культовый фильм советских лет, Барецкий придумал замысловатый сценарий: "Коллектив этого магазина ради укрепления семьи собирается закатить вечеринку в доме культуры... Но они организуют ее не одни: им в этом помогают работники сферы ритуального бизнеса. Джигурда же выступит в роли директора этого ДК и будет добиваться сердца продавщицы".
Ранее Барецкий анонсировал продолжение культового отечественного боевика "Брат-22. Тогда планы шоумена встретили с усмешками, однако спустя несколько месяцев картину "Брат-3" действительно начали снимать.
Читайте также:
-
"Шандарахнем-шахматнем?!" – Кушанашвили предложил себя Ольге Бузовой
- Скандальная Бузова в скандальном спектакле "Чудесный грузин"
- Не попала в ноты: Бузова рассказала о своем дебюте в театре
- Ведущая Елена Летучая раскритиковала МХАТ за спектакль с Ольгой Бузовой