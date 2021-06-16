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Моргенштерн обжаловал штраф по делу о пропаганде наркотиков в треках

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (158)
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В начале июня скандальный рэп-исполнитель получил штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. И вот, что он сделал

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн обжаловал решение Зюзинского суда по делу о пропаганде наркотиков в треках "Розовое вино - 2" и Family.

В начале июня эпатажный рэпер получил штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Как сказал адвокат артиста Сергей Жорин РИА Новости, сумма штрафа несущественна, однако обжаловать решение все же решили.

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

"Сумма штрафа несущественная. Мы обжаловали, потому что не было фактически судебного разбирательства. Да, была судья, но нам не дали пригласить на заседание свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства, даже протокол заседания никто не вел. В постановлении написано, что суд прошел в открытом судебном заседании, но никого не пустили, на мой взгляд, нарушены все основополагающие принципы отправления правосудия", – сказал Жорин.

По словам защиты, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.

Сам Моргенштерн в ходе заседания заявлял, что в обеих песнях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (158)
Теги:
Суд, Наркотики, Россия, Моргенштерн

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