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Писатель Прилепин рассказал, в чем "феномен Бузовой"

© photo: Sputnik / Илья Наймушин
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (172)
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Зритель ругает бездуховность, но именно в ней и нуждается – рассказываем, с кем сравнил Бузову известный писатель

ТБИЛИСИ, 17 июня – Sputnik. Споры и скандалы вокруг шоу-дивы Ольги Бузовой с каждым днем все разнообразнее и разнообразнее. Один только скандал вокруг ее роли в театре чего стоит. В чем ее феномен – попытался пояснить Захар Прилепин в видео на своем YouTube, а затем и в личном Twitter.

Нет ничего проще, считает писатель: "Феномен Бузовой связан с интересом общества к ее персоне, точнее – в желании уличить ее в бездуховности". Само видео записано на выступлении писателя во МХАТе, где он провел презентацию своих книг.

Видео скромно подписано: "Писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин о Бузовой, МХАТе, культуре, бездуховности и природе народной любви".

Любопытно, но писатель считает абсолютно нормальной практикой приглашать на серьезные роли в кино и театр скандальных шоу-див. И даже привел параллель Бузовой и Саши Грей: "Американские кинорежиссеры порнозвезду Сашу Грей снимают в отличных, умных фильмах".

Писатель рассказал, что зритель сам диктует правила современных эфиров на ТВ. Привел пример, насколько "смотрибельнее" была его передача с упоминанием той же Бузовой, нежели остальные, глубокие и духовные. Зритель ругает бездуховность, но именно в ней и нуждается. Но при этом писатель подчеркнул, что это абсолютно нормальная история, и он не имеет право зрителей за это критиковать.

Тут в самый раз привести закон рынка – спрос порождает предложение. Вот он – шоу-бизнес, подытожил Прилепин. 

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Темы:
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Теги:
Захар Прилепин, Ольга Бузова

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