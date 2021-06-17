Писатель Прилепин рассказал, в чем "феномен Бузовой"

ТБИЛИСИ, 17 июня – Sputnik. Споры и скандалы вокруг шоу-дивы Ольги Бузовой с каждым днем все разнообразнее и разнообразнее. Один только скандал вокруг ее роли в театре чего стоит. В чем ее феномен – попытался пояснить Захар Прилепин в видео на своем YouTube, а затем и в личном Twitter.
Нет ничего проще, считает писатель: "Феномен Бузовой связан с интересом общества к ее персоне, точнее – в желании уличить ее в бездуховности". Само видео записано на выступлении писателя во МХАТе, где он провел презентацию своих книг.
Видео скромно подписано: "Писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин о Бузовой, МХАТе, культуре, бездуховности и природе народной любви".
Любопытно, но писатель считает абсолютно нормальной практикой приглашать на серьезные роли в кино и театр скандальных шоу-див. И даже привел параллель Бузовой и Саши Грей: "Американские кинорежиссеры порнозвезду Сашу Грей снимают в отличных, умных фильмах".
Писатель рассказал, что зритель сам диктует правила современных эфиров на ТВ. Привел пример, насколько "смотрибельнее" была его передача с упоминанием той же Бузовой, нежели остальные, глубокие и духовные. Зритель ругает бездуховность, но именно в ней и нуждается. Но при этом писатель подчеркнул, что это абсолютно нормальная история, и он не имеет право зрителей за это критиковать.
Тут в самый раз привести закон рынка – спрос порождает предложение. Вот он – шоу-бизнес, подытожил Прилепин.
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