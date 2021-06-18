Известные певцы из Грузии выступят на российском фестивале Roof Fest

Концерты грузинских и российских звезд эстрады пройдут под открытым небом – в Москве и Санкт-Петербурге

ТБИЛИСИ, 18 июня – Sputnik. Валерий Меладзе, Кети Топурия и группа A'Studio, а также Теона Контридзе выступят на музыкальном фестивале Roof Fest, который проходит в России с июня по сентябрь.

Roof Fest – это серия летних концертов на крышах Санкт-Петербурга и Москвы. В этом году московские концерты состоятся в клубах Сhâteau de Fantômas и Gipsy с панорамным видом на вечерний город.

Выступление популярного казахско-российского коллектива A'Studio, солисткой которого является Топурия, запланированы на 8 июля. А Валерий Меладзе споет для зрителей 2 сентября. Оба вечера пройдут в Санкт-Петербурге.

Концерт грузинской джазовой певицы Теоны Контридзе and band пройдет на фестивале в Москве 5 августа. Теона неоднократно гастролировала по странам Европы и выступала с группой Morcheeba, певцами Эросом Рамазотти, Брайаном Ферри, Гораном Бреговичем и Цирком дю Солей. В этом году Контридзе и ее джаз-бэнд впервые выступят на Roof Fest со своей зажигательной программой.

Этим летом на московском фестивале также выступят IOWA, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан, группы "Ногу Свело!", "Танцы минус", "Машина времени", певицы Рита Дакота и Лолита Милявская. Ознакомиться с программой фестиваля подробней можно здесь.

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