Подписчики не оценили поход Киркорова к тиктокерам

ТБИЛИСИ, 18 июня – Sputnik. Поп-король Филипп Киркоров побывал в одном из TikTok-хаусов. Участники дома встретили звезду хлопушками и криком, это сильно испугало и удивило звезду.
О визите в TikTok-хаус Киркоров отчитался у себя в Instagram и в TikTok.
"Если вы не готовы встречать так гостей, меня не зовите!.. Это был из ряда вон выходящий прием в лучшем его проявлении. Люблю неожиданности и сюрпризы", – написал певец в Instagram.
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Но этот дружеский "поход в гости" оценили не все подписчики Филиппа: "Лопату им всем и грабли и на юг России помогать с последствиями паводка. Вот TikTok выйдет. И под музыку можно, и танцевать", "Всему свое время, не по возрасту, смотрится смешно и нелепо"…
Но кроме критики были и положительные комментарии. В конце концов Киркоров – он такой один.
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