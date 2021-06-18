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Филипп Киркоров

Подписчики не оценили поход Киркорова к тиктокерам

photo: fkirkorov / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (176)
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Sputnik Грузия
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Киркоров в поисках новой порции славы отправился в один из TikTok-хаусов страны – там королю устроили достойный прием

ТБИЛИСИ, 18 июня – Sputnik. Поп-король Филипп Киркоров побывал в одном из TikTok-хаусов. Участники дома встретили звезду хлопушками и криком, это сильно испугало и удивило звезду.

О визите в TikTok-хаус Киркоров отчитался у себя в Instagram и в TikTok.

 

​​"Если вы не готовы встречать так гостей, меня не зовите!.. Это был из ряда вон выходящий прием в лучшем его проявлении. Люблю неожиданности и сюрпризы", – написал певец в Instagram.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Но этот дружеский "поход в гости" оценили не все подписчики Филиппа: "Лопату им всем и грабли и на юг России помогать с последствиями паводка. Вот TikTok выйдет. И под музыку можно, и танцевать", "Всему свое время, не по возрасту, смотрится смешно и нелепо"…

Но кроме критики были и положительные комментарии. В конце концов Киркоров – он такой один.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (176)
Теги:
Россия, Филипп Киркоров

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