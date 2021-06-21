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Валерия: "Моргенштерн – это явление"

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (186)
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Sputnik Грузия
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Артист, сделанный в лучших традициях американского шоу-бизнеса – что еще думает о модном рэпере известная исполнительница

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Российская певица Валерия назвала рэпера Моргенштерна явлением с музыкальной точки зрения, однако ни она, ни ее дети подобную музыку слушать не будут.

По словам певицы, она сама не раз уже видела, как взрослые люди танцевали под музыку рэпера, в которой сложно разобрать слова. Двигаться под его композиции, как она думает, заставляют биты и грув.

"Моргенштерн – артист, сделанный в лучших традициях американского шоу-бизнеса. Но я категорическая противница того, чтобы пропагандировали и насаждали нецензурную лексику. Понятно, что Моргенштерн не единственный. Это тренд поколения", – сказала артистка.

Певица также, по ее словам, думала, что подобная тема в музыке достаточно быстро закончится, однако, как показывают просмотры на треки Моргенштерна, этого не произошло.

Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, стал набирать популярность в 2017 году, когда завел блог #ИзиРеп. Именно он принес Алишеру первую настоящую популярность. Там он разбирал треки популярных рэперов и показывал, насколько примитивны приемы, которые используются звездами этой индустрии.

В 2018 году свет увидел его альбом "До того как стал известным". Релиз сразу побил рекорд рэпера Lizer (28 000 репостов "ВКонтакте" за сутки), набрав за день больше 50 000 репостов в социальной сети. Исполнитель тут же запустил коллекцию своего мерча – худи, футболки и халаты, а позже еще и туалетную бумагу с собственным портретом.

Сейчас Моргенштерн – одна из самых известных музыкальных фигур в России, его треки моментально набирают миллионы прослушиваний.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (186)
Теги:
Россия, Моргенштерн

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