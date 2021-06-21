"Матрица 4": стали известны детали продолжения культовой франшизы

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Стали известны новые подробности продолжения культовой американской научно-фантастической франшизы "Матрица" – в перезапуске легендарной картины примут участие Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

Сюжет в "Матрице 4" будет разворачиваться через 60 лет после событий, которые произошли в оригинальной трилогии. Однако в продолжении фанаты не увидят человеческой цитадели Сион, пишет издание We Got Thid Covered.

Ожидается, что в "Матрице 4" машины будут мирно сосуществовать вместе с людьми. Морфеуса в фильме не будет, по сюжету к тому времени он будет уже мертв. А вот Ниоба получит в продолжении истории амплуа нового лидера людей. В фильме также останется Джада Пинкетт-Смит, который сыграет своего персонажа, но ее сильно состарят с помощью грима и компьютерной графики.

Что касается Киану Ривза, то по информации источников, он странным образом в продолжении воскреснет. Кстати, есть предположение, что лента получит название "Воскрешение". Продолжится и любовная линия с участием Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс.

По данным инсайдеров, премьера фильма состоится 16 декабря 2021 года. К слову, фильм станет сольным режиссерским дебютом Ланы Вачовски.

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