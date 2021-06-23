Рэпер Моргенштерн покупает "усадьбу 50 Сent"

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн рассказал о своей новой планируемой большой покупке – доме, который назвал "усадьбой 50 Сent".

В подкасте "Без души" комика Данилы Поперечного, Моргенштерн рассказал о том, что уже в процессе покупки дома, в котором, возможно, будет жить со своей возлюбленной Диларой.

"Не хочу сглазить, потому что только оформляю сделку, но сам дом – 700 квадратов, а территория – 200 соток. Это капец! Просто усадьба 50 Сent (Кертис Джексон – популярный американский рэпер). Буду ставить свой генератор. Что делать, когда хайп пройдет и не на что будет его обслуживать? Продам. Я еще не знаю, будем ли мы там жить вместе с Диларой. Со своей женщиной я вместе не живу сейчас. Но новый дом будет позволять это сделать. Может быть и съедемся. Пока мне сложно осознавать, что кто-то рядом есть. Не знаю почему", – сказал Алишер Моргенштерн комику.

© photo: Sputnik / Maksim Blinov Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Моргенштерн стал набирать популярность в 2017 году, когда завел блог #ИзиРеп. Именно он принес Алишеру первую настоящую популярность: там он разбирал треки популярных рэперов и показывал, насколько примитивны приемы, которые используются звездами этой индустрии.

В 2018 году в свет вышел его альбом "До того как стал известным". Релиз сразу побил рекорд рэпера Lizer (28 000 репостов "ВКонтакте" за сутки), набрав за день больше 50 000 репостов в социальной сети. Исполнитель тут же запустил коллекцию своего мерча – худи, футболки и халаты, а позже еще и туалетную бумагу с собственным портретом.

Сейчас Моргенштерн – одна из самых известных музыкальных фигур в России, его треки моментально набирают миллионы прослушиваний.

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